Бойцы бригады "Волки" пожелали, чтобы 2026 год принес победу России

Бригада "Волки" выполняет боевые задачи в ДНР, на константиновском, краматорско-славянском направлениях

Редакция сайта ТАСС

© Бригада "Волки" Добровольческого корпуса/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Бойцы разведывательно-штурмовой бригады "Волки", входящей в Добровольческий корпус, поздравили россиян с наступающим Новым годом и пожелали, чтобы 2026 год принес России победу. Об этом говорится на видеозаписи, имеющейся в распоряжении ТАСС.

"Бойцы бригады "Волки" поздравляют всю нашу огромную, необъятную, любимую страну с новым 2026 годом. Этот год был непростым для нашей страны, но очень продуктивным. Следующий будет лучше и уже, дай бог, победным. Мы делаем для этого все возможное и невозможное. Народу России хочется пожелать крепчайшего здоровья - вам, вашим родным, близким людям. Никогда не унывать и двигаться только вперед", - говорится на видеозаписи.

