Командир Колосс: ВСУ нет и не может быть на комбинате в Купянске

Группа командира штурмовой группы 1486-го мотострелкового полка группировки "Запад" выполняет задачи на Купянском молочно-консервном комбинате

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Подразделений ВСУ нет и не может быть на Купянском молочно-консервном комбинате. Об этом заявил командир штурмовой группы 1486-го мотострелкового полка группировки "Запад" с позывным Колосс.

Группа Колосса выполняет задачи на Купянском молочно-консервном комбинате.

"Мое подразделение успешно выполняет задачи на Купянском молочно-консервном комбинате. Как видите, ВСУ тут нет и быть не может", - сказал он.

Как отметил командир роты 1843-го мотострелкового полка с позывным Тайфун, подразделение находится в Купянске, производит зачистку зданий и подвалов от разрозненных групп противника.