ТАСС: с освобождением Гуляйполя занят район обороны ВСУ свыше 76 кв. км

Российская армия смогла занять оборудованный фортификациями оборонительный район украинской армии, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские войска взяли под контроль район обороны ВСУ площадью свыше 76 кв. км в ходе освобождения населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"В результате слаженных и решительных совместных штурмовых действий 57-й и 60-й отдельных мотострелковых бригад, 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии, 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии группировки войск "Восток" взят под контроль гуляйпольский оборонительный район ВСУ с центром в городе Гуляйполе, заблаговременно подготовленный противником и оборудованный фортификациями, отлично защищенный естественной водной преградой и окружающей застройкой. Воинами-дальневосточниками занят район обороны площадью более 76 кв. км, в различных частях населенного пункта штурмовиками-дальневосточниками установлены российские флаги", - рассказал собеседник агентства.