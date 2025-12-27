ТАСС: в ВСУ иностранцев массово переводят в штурмовики

Украинская армия несет большие потери на фронте, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Украинское командование массово переводит военнослужащих иностранного легиона ВСУ в группы штурмовиков из-за больших потерь на фронте, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"В настоящий момент боевики иностранного легиона массово переводятся в штурмовики из-за острой нехватки личного состава в ВСУ. Это вызвало большое количество некрологов ликвидированных наемников", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что украинское командование обсуждает ликвидацию иностранных легионов в составе Сухопутных войск.

Как сообщали в Минобороны России, в рядах ВСУ есть наемники из различных стран. Иностранные наемники используются киевским режимом как пушечное мясо. Их жизней украинское командование не жалеет. Российские военные продолжают уничтожать наемников.