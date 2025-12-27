Командующий Солодчук: элита ВСУ несет потери на красноармейском направлении
19:25
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Элита Вооруженных сил Украины на красноармейском направлении бесславно несет потери, сообщил командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук.
"В направлении Красноармейска противник теряет от 60 до 120-140 человек пехоты, которая непрерывно движется в направлении этих населенных пунктов. Хочется отметить, что это элита Вооруженных сил Украины - 82-я десантно-штурмовая бригада, 95-я десантно-штурмовая бригада, которые бесславно несут потери. Ничего там не получается", - сказал он во время доклада президенту России Владимиру Путину.