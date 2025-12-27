Балицкий: ВСУ корректировали удары по Запорожской области

Губернатор уточнил, что ВСУ действовали из укрепрайона в Гуляйполе

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Гуляйполе был укрепленным оборонительным пунктом ВСУ, оттуда они корректировали удары по Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.

"В Гуляйполе был укрепленный оборонительный пункт противника, откуда шла корректировка ударов по нашим мирным населенным пунктам, атаки на социальные и инфраструктурные объекты. Город еще предстоит восстанавливать и очищать от периода оккупации", - написал он.

Балицкий поблагодарил подразделения группировки войск "Восток" за блестящую и мужественную операцию по освобождению Гуляйполя. "Менее 100 километров остается до города Запорожья, линия фронта отодвинута в глубину области", - добавил он.