Младший сержант Рассомаха устранил командиров подразделений ВСУ в ходе боя

Боец уничтожил более 10 украинских военнослужащих, чем оказал помощь штурмовикам РФ в прорыве обороны противника и занятию новых рубежей на одном из тактических направлений, отметили в Минобороны

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Младший сержант Владислав Рассомаха, выполняя задачи по прикрытию штурмовой группы из укрытия, из снайперской винтовки ликвидировал командиров подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны России.

"Младший сержант Рассомаха получил задачу по прикрытию штурмовой группы из снайперской винтовки. Заранее определив маршрут прорыва группы, Владислав выбрал наиболее удобную позицию и настроил личное оружие. Владислав Рассомаха, сосредоточил огонь по вражеским пехотинцам и устранив их командиров, лишил противника управления и координации", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что младший сержант уничтожил более 10 украинских военнослужащих, чем оказал помощь российским штурмовикам в прорыве обороны противника и занятию новых рубежей на одном из тактических направлений.

Кроме того, в министерстве рассказали о подвиге старшего сержанта Владислава Болотова. Он в составе разведывательного подразделения выдвинулся в указанный район, где выполнял задачу о проведении разведывательных действий.

"Скрытно передвигаясь по лесополосе, Болотов услышал голоса. Подойдя поближе, группа обнаружила большое скопление живой силы противника и тяжелое орудие. Старший сержант Болотов принял решение оставаться на месте и наблюдать за действиями противника. Наблюдая за противником до поздней ночи, Владислав Болотов сумел узнать информацию о дальнейшем направлении противника и самое главное - куда он собирается нанести удар", - сообщили в Минобороны.

Там подчеркнули, что благодаря действиям старшего сержанта российским войскам удалось застать противника врасплох и уничтожить его.