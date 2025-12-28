Лейтенант Белка: FPV-дроны "Бумеранг" помогают приблизить победу России

Инновационный вектор военных действий отметила уроженка Донбасса

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. FPV-дроны "Бумеранг", разработанные в Москве, приближают победу России в спецоперации. Об этом ТАСС заявила лейтенант беспилотной роты 42-й мотострелковой дивизии, уроженка Донбасса с позывным Белка.

"У нас есть различные FPV-дроны, но отмечу то, что ребята хвалят, - "Бумеранги". <…> Вектор войны абсолютно другой, инновационный. В Мариуполе, к сожалению, у нас не было "Бумерангов", но сейчас все изменилось. FPV-дрон "Бумеранг" приближает нашу победу", - сказала военнослужащая.

По словам Белки, в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО она защищает родной дом. "Я уроженка Донбасса. Я у себя дома. Я защищаюсь от тех, кто пришел в мой дом убивать моих родственников. Мариуполь - это часть Донбасса, который все годы был оторван. Мы цеплялись дом за домом, вгрызались в Мариуполь, дальше шли на Пентагон, Азов-кольцо и потом уже на штурм на завод Ильича", - рассказала боец.

В линейку дронов "Бумеранг" входят модели "Бумеранг 10" с тепловизионной камерой, "Бумеранг 10" с автоматом удержания цели и тепловизионной камерой, "Бумеранг 10" с оптоволоконной связью.