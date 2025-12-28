ТАСС: в Сумской области уничтожено крупное хранилище ГСМ для нужд ВСУ

В российских силовых структурах добавили, что возгорание не могли потушить несколько часов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Крупное хранилище горюче-смазочных материалов (ГСМ) для нужд ВСУ уничтожено у населенного пункта Низы Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В районе населенного пункта Низы Сумской области российскими ударными дронами уничтожено крупное хранилище ГСМ для нужд ВСУ. Возгорание не могли потушить в течение нескольких часов", - сказал собеседник агентства.