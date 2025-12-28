ТАСС: к Мирополью перебросили подразделения десантно-штурмовой бригады ВСУ

Украинское командование это сделало в целях недопущения утраты позиций в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Командование ВСУ перебросило к Мирополью Сумской области подразделения 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Украинское командование в целях недопущения утраты позиций в районе Мирополья Сумской области перебросило подразделения 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Ранее 15 декабря 78-й отдельный десантно-штурмовой полк был реорганизован в 78-ю бригаду и введен в состав 7-го корпуса десантно-штурмовых войск.