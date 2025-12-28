Силы ПВО РФ сбили за сутки 370 беспилотников самолетного типа ВСУ

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 105 665 беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 370 беспилотников самолетного типа противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 370 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - отметили в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 105 665 беспилотных летательных аппаратов, 641 зенитный ракетный комплекс, 26 764 танка и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 218 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 197 единиц специальной военной автомобильной техники.