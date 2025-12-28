Потери ВСУ за сутки составили около 1 240 военнослужащих в зоне СВО

Согласно данным МО РФ, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 140 человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 240 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 140 человек, от действий группировок "Запад" - более 200, "Южная" - до 155, "Центр" - свыше 500, на направлении "Восток" - до 185 и "Днепр" - более 60 военнослужащих.

В оборонном ведомстве также информировали, что подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям штурмового полка ВСУ в районе населенного пункта Кондратовка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух тяжелых механизированных, двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Веселое, Избицкое, Старица и Стогнии Харьковской области. ВСУ потеряли 12 автомобилей.

Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Куриловка, Болдыревка, Благодатовка, Пристен и Коровий Яр Харьковской области. Потери противника составили танк, два бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронированные машины и 10 пикапов. Уничтожены пять складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск "Южная" нанесли поражение формированиям семи механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Никифоровка, Константиновка, Донецкое, Резниковка, Славянск, Кривая Лука, Ильичевка и Рай-Александровка в ДНР. Противник потерял три бронетранспортера М113 производства США, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и склад боеприпасов.

"Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ленино, Ивановка, Торецкое, Кутузовка, Гришино, Шевченко, Белицкое, Доброполье, Василевка, Новый Донбасс в ДНР и Новопавловка в Днепропетровской области. Противник потерял три боевые бронированные машины, пикап и станцию радиоэлектронной разведки.

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Добропасово, Гай, Гавриловка, Покровское Днепропетровской области, Прилуки, Воздвижевка, Терноватое, Чаривное, Зализничное и Барвиновка Запорожской области. ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155-мм гаубицу М198 производства США.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка, Червоная Криница Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены семь автомобилей, боевая бронированная машина, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств противника.