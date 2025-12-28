ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ВС РФ освободили за сутки шесть населенных пунктов

Так, подразделения группировки войск "Восток" завершили освобождение Гуляйполя
Редакция сайта ТАСС
09:08
обновлено 09:19
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские военные за минувшие сутки освободили четыре населенных пункта в ДНР, включая город Димитров, и два - в Запорожской области, включая Гуляйполе, сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Гуляйполе Запорожской области. <…> Подразделения группировки войск "Днепр" активными действиями освободили населенный пункт Степногорск Запорожской области", - говорится в сообщении. 

