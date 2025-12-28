"Купол Донбасса" за неделю перехватил над ДНР 229 беспилотников ВСУ

Над Донецком и Макеевкой ликвидировали 172 беспилотника, еще 57 над Горловкой

ДОНЕЦК, 28 декабря. /ТАСС/. Система РЭБ "Купол Донбасса" перехватила над территорией Донецкой Народной Республики за неделю 229 БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 229 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 172 беспилотника, над Горловкой - 57", - написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что система РЭБ, управляемая военнослужащими регионального УФСБ, перехватила ударные дроны ВСУ, нацеленные на Старобешевскую тепловую электростанцию, а также на распределительную электроподстанцию в Петровском районе Донецка.