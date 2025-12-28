ВС РФ отразили две атаки ВСУ, не допустив прорыва в Купянск

Уничтожены до 15 украинских солдат и танк, сообщили в Минобороны России

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Подразделения "Запада" на купянском направлении за прошедшие сутки успешно отразили две попытки наступления ВСУ. По данным Минобороны, противник пытался прорвать оборону в районе населенных пунктов Подолы и Нечволодовка, чтобы выйти к Купянску в Харьковской области.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

Как уточняется в сообщении военного ведомства, атаки проводили формирования 92-й штурмовой и 14-й механизированной бригад украинской армии. В результате действий российских военнослужащих, входивших в состав 6-й армии, наступавшие силы противника понесли потери: было ликвидировано до 15 военнослужащих ВСУ и уничтожен один танк Т-64.