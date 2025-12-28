Губернатор Севастополя предупредил о тренировках флота

Тренировки пройдут в районе Карантинной бухты, Любимовки и Качи

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Флот в Севастополе проводит тренировки расчетов по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) в районе Карантинной бухты, Любимовки и Качи, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 22:00 мск в районе Карантинной бухты, Любимовки и Качи флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор города отметил, что в Севастополе все спокойно.