Над регионами России и Азовским морем сбили 21 украинский БПЛА
20:14
обновлено 20:18
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО за три часа уничтожили 21 украинский беспилотник над Ростовской областью, Краснодарским краем, а также Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны России.
"28 декабря 2025 года в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 10 БПЛА - над территорией Ростовской области, 7 БПЛА - над акваторией Азовского моря и 4 БПЛА - над территорией Краснодарского края", - сказали там.