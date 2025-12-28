Над регионами России и Азовским морем сбили 21 украинский БПЛА

Из них 10 аппаратов уничтожили в Ростовской области

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО за три часа уничтожили 21 украинский беспилотник над Ростовской областью, Краснодарским краем, а также Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

"28 декабря 2025 года в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 10 БПЛА - над территорией Ростовской области, 7 БПЛА - над акваторией Азовского моря и 4 БПЛА - над территорией Краснодарского края", - сказали там.