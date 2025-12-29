ЦБСТ: лазерные системы против дронов начнут применять в РФ в 2026 году

Председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков отметил эффективность связи системы "Ступор"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Лазерные системы для защиты приграничных регионов России от беспилотников могут начать применять в 2026 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель правления АНО "Центр беспилотных систем и технологий" (ЦБСТ) Андрей Безруков.

"В периметре ЦБСТ есть несколько компаний, которые занимаются подобными разработками. Поэтому да, перспективы есть. Думаю, что у нас есть все возможности для того, чтобы начать применять лазерные системы против беспилотников в 2026 году", - сообщил глава ЦБСТ, отвечая на вопрос о перспективах применения лазерных систем для защиты приграничья РФ от дронов.

Безруков также отметил эффективность связи системы "Ступор" - тактической радиолокационной станции и специализированного тактического софта, передающего целеуказания о движущейся цели непосредственно дрону, который взлетает и осуществляет кинетическое поражение. "Мы использовали несколько типов дронов. Прекрасные результаты у дрона "Скворец ПВО", который мы тестировали и уже получили определенные результаты в российском приграничье", - добавил глава ЦБСТ.

"Кроме того, мы работаем с несколькими типами турелей. Не буду называть изделия, но был произведен буквально прорыв. Потому что в отличие от многих решений зарубежных коллег, которые показывают свою эффективность в рамках полигонов, мы решили, что пойдем другим путем и пропустим этап полигонных испытаний. <…> Все эти устройства применяются реальными боевыми экипажами мобильных огневых групп, и мы получаем достаточно серьезные результаты", - заключил Безруков.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.