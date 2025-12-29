Боец Хотенков: ВСУ приняли за своих первые заходившие в Димитров группы ВС РФ

Российские мотоциклисты разминировали дорогу, подготавливая город к штурму, рассказал военнослужащий

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. ВСУ при заходе первых мотогрупп ВС РФ, которые разминировали дорогу на освобождаемый Димитров, подготавливая ее к штурму города, не поняли, что перед ними российские военные, и приняли их за своих. Об этом на видео, предоставленном Минобороны, рассказал пулеметчик 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко группировки войск "Центр" гвардии рядовой Андрей Хотенков.

"У нас мотоциклисты рано утром поехали разминировать дорогу. По перехватам мы потом все слушали. Там противник между собой разговаривали, что "у вас там по дороге коляска двухколесная катается". Никто на это внимание не обратил", - сказал военный.

Он также рассказал, что перед его подразделением была поставлена первоначальная задача взять штурмом больницу и здание администрации шахты. После этого им предстояло поднять над зданием российский флаг и продолжить зачистку города. По его словам, штурм здания администрации был сложным из-за большого количества украинских военных. "В администрации было тяжеловато, потому что здание большое, там большое скопление противника было. Плюс у них террикон рядом стоит - гора, с которой все прекрасно видно. Но освободили, зачистили", - вспоминает пулеметчик.

Он особо отметил поддержку бойцов со стороны командования ВС РФ. "Страшно было, конечно. Командиры сильно помогали. Поддержка была, как и артиллерии нашей, птички, минометы помогали. То есть одних нас никто не оставил", - сказал Хотенков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утром 27 декабря посетил один из пунктов управления Объединенной группировкой войск, где ему доложили в том числе об освобождении Димитрова.