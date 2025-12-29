ВСУ потеряли два пункта управления БПЛА на константиновском направлении

По позициям противника ударили 122-мм осколочно-фугасными реактивными снарядами

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Формирования ВСУ в результате работы артиллерии группировки войск "Юг" потеряли два пункта управления БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты РСЗО "Град" Южной группировки войск уничтожили два пункта управления БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ на константиновском направлении СВО", - говорится в сообщении.

Там рассказали, что операторы FPV-дронов войск беспилотных систем группировки обнаружили в прифронтовом поселке, еще находящемся под контролем ВСУ, два пункта управления беспилотной авиацией и пункт временной дислокации ВСУ, оборудованные в пустующих зданиях и домах частной застройки. По выявленным целям были незамедлительно нанесены удары 122-мм осколочно-фугасными реактивными снарядами.