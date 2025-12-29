ВСУ потеряли бронетехнику и военных в районе Гуляйполя

Бойцы группировки "Восток" ударили по противнику барражирующими боеприпасами "Ланцет"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск уничтожили боевые бронированные машины, бронетранспортер и танк, а также личный состав ВСУ к западу от освобожденного населенного пункта Гуляйполе. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе воздушной разведки западнее населенного пункта Гуляйполе Запорожской области расчетами войск беспилотных систем была выявлена замаскированная в лесополосах бронетехника ВСУ, задействованная для переброски резервов в район боевых действий. После передачи координат расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" нанесли точные удары по выявленным целям. В результате уничтожены бронетранспортер М113 и танк Т-64 ВСУ. Дополнительно операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" поразили боевые бронированные машины противника, использовавшиеся для переброски резервов и обеспечения маневра подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

В Минобороны также рассказали об уничтожении артиллерией в лесополосах на том же направлении групп ВСУ. Там подчеркнули, что действия артиллерийских расчетов ВС РФ сорвали подготовку контратаки и лишили противника возможности наращивать усилия на данном участке. Уничтожение бронетехники сорвало попытки противника укрепить оборону западнее Гуляйполя.