Отсрочку от осеннего призыва онлайн получили более 550 тыс. граждан

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Свыше 550 тыс. граждан получили отсрочку от осеннего призыва без личной явки в военные комиссариаты. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Впервые мероприятия, связанные с призывом, проводились с использованием государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете". Единый реестр, созданный во взаимодействии с правительством Российской Федерации, Минцифры России, другими федеральными органами исполнительной власти и субъектами Российской Федерации, подтвердил свою эффективность, результатом которой стало получение отсрочки от призыва на военную службу без личной явки в военные комиссариаты более 550 тыс. граждан", - говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, оповещение о явке на мероприятия, связанные с призывом, осуществлялось сотрудниками военных комиссариатов в электронном виде с использованием "Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)".