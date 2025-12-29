Военнослужащих осеннего призыва 2025 года не направляли для участия в СВО

Их также не отправляли в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Призванные для прохождения военной службы в ходе осеннего призыва 2025 года не направлялись для участия в выполнении задач СВО, а также в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации - это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись", - говорится в сообщении.