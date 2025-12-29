Белоусов поздравил бойцов "Запада" с освобождением Дибровы

Воины-мотострелки "в боях за свободу и независимость Донбасса неоднократно доказали, что являются достойными продолжателями традиций предков, защитивших мир от фашизма", подчеркнул министр обороны РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих Западной группировки войск с освобождением населенного пункта Диброва в ДНР. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского оборонного ведомства.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 164-й и 169-й отдельных мотострелковых бригад с освобождением населенного пункта Диброва Донецкой Народной Республики", - отметили в Минобороны.

Белоусов подчеркнул, что воины-мотострелки "в боях за свободу и независимость Донбасса неоднократно доказали, что являются достойными продолжателями традиций предков, защитивших мир от фашизма". В ходе проведения спецоперации, отметил министр, военнослужащие выполняют задачи на самых сложных направлениях, проявляя храбрость и отвагу.

"Вы навсегда вписали в героическую летопись русского воинства имена воинов, отдавших жизнь в борьбе за нашу родину", - отметил глава Минобороны.

Он также поблагодарил военнослужащих за верность отечеству и присяге и выразил уверенность, что они с честью продолжат выполнять свой воинский долг, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.