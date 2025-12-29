ОСК передала ВМФ России в Каспийске спасательное буксирное судно "Михаил Чеков"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Центр судоремонта "Звездочка" Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) передал Военно-морскому флоту России спасательное буксирное судно проекта 22870 "Михаил Чеков", церемония подъема флага состоялась в Каспийске. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Центр судоремонта "Звездочка" передал ВМФ России спасательное буксирное судно "Михаил Чеков". Торжественная церемония подъема флага ВМФ России состоялась сегодня в городе Каспийске", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что судно "Михаил Чеков" проекта 22870 было построено на стапеле филиала Центра судоремонта "Звездочка" - Астраханском судоремонтном заводе. Разработкой судов этого проекта занималось конструкторское бюро ОСК "Вымпел". Буксир "Михаил Чеков" стал седьмым судном в серии. Головной буксир "СБ-45" был передан ВМФ в 2014 году.

В министерстве отметили, что суда этого проекта предназначены для оказания помощи аварийным кораблям и спасения личного состава, буксировки кораблей, тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях. "Михаил Чеков" обладает возможностями для поддержания аварийных кораблей на плаву и выполнения сложных водолазных работ на глубинах до 60 метров. Кроме того, буксиры данного проекта могут выполнять задачи по сбору нефтепродуктов с поверхности моря, а также вести поисковые и обследовательские работы.

Судно названо в честь Михаила Чекова - офицера Черноморского флота, командира аварийно-спасательных отрядов, обеспечивших в годы Великой Отечественной войны подъем потопленных неприятелем кораблей и судов в акваториях черноморских портов.