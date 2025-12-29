ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на северском направлении

В Минобороны России отметили, что операторы ударных беспилотников Южной группировки ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, лишая его передовые силы возможности осуществлять эффективную оборону

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили пункт временной дислокации (ПВД), блиндажи с живой силой, а также пункт управления беспилотниками и две антенны связи ВСУ на северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, артиллеристы Южной группировки войск в ходе боевой работы выявили блиндажи с живой силой, антенну связи и пункт управления беспилотниками ВСУ. Точными попаданиями артиллерии все цели были уничтожены", - говорится в сообщении.

В Минобороны также сообщили, что при выполнении боевых задач на северском направлении российские военнослужащие выявили и уничтожили ПВД и очередную антенну связи. "Операторы беспилотных систем Южной группировки войск <…> с помощью разведывательных дронов выявили и уничтожили пункт временной дислокации ВСУ и антенну связи противника на северском направлении", - подчеркнули там.

В ведомстве добавили, что операторы ударных беспилотников группировки ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, лишая его передовые силы возможности осуществлять эффективную оборону.