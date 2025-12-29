Герасимов: ВС РФ ведут наступление почти на всей линии соприкосновения

Начальник Генштаба отметил, что российские силы успешно продвигаются вглубь обороны противника

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские войска ведут наступление практически по всей линии фронта. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Войска объединенной группировки ведут наступление практически по всему фронту. Соединения и воинские части, нанося поражение противнику, успешно продвигаются вглубь его обороны", - сказал он в докладе верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину.