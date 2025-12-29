Бойцы "Севера" освободили свыше 900 кв. км в Сумской и Харьковской областях

В ходе ведения наступательных действий воинские части и соединения группировки освободили 32 населенных пункта

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Север" взяли под контроль свыше 900 кв. км в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщил командующий группировкой "Север" генерал-полковник Евгений Никифоров в докладе верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину.

"В ходе ведения наступательных действий воинские части и соединения группировки взяли под контроль свыше 940 квадратных километров приграничных территорий Сумской и Харьковской областей, освободили 32 населенных пункта", - сказал он.

