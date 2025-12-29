Командующий "Западом": ВС РФ зашли в Красный Лиман с нескольких направлений

Ведутся боевые действия в городских кварталах

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" вошли в Красный Лиман ДНР с нескольких направлений и ведут боевые действия в городских кварталах. Об этом сообщил командующий группировкой Сергей Кузовлев в докладе верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину.

"Товарищ верховный главнокомандующий, на краснолиманском направлении боевые задачи выполняют соединения 25-й армии. В настоящее время подразделения полков 67-й мотострелковой дивизии с нескольких направлений зашли в населенный пункт Красный Лиман. Ведут боевые действия в настоящее время в городских кварталах. Подразделения продвигаются в западном направлении, последовательно зачищают очаги сопротивления в опорных пунктах противника", - сказал он.