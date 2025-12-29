ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ВС РФ перерезали основные пути ВСУ у Красного Лимана

Командующий группировкой войск "Запад" Сергей Кузовлев отметил, что 164-я, 169-я мотострелковые и 11-я танковая бригады овладели основным дорожным направлением Красный Лиман - Закотное - Северск
Редакция сайта ТАСС
13:22
обновлено 13:57

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Подразделения ВС РФ перерезали основные пути снабжения украинских формирований у Красного Лимана, сообщил командующий группировкой войск "Запад" Сергей Кузовлев в докладе верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину.

"164-я, 169-я мотострелковые и 11-я танковая бригады овладели основным дорожным направлением Красный Лиман - Закотное - Северск. Таким образом, перерезали основные пути снабжения группировки противника", - сказал командующий группировкой. 

