ВС РФ развивают зону контроля по Северскому Донцу

Подразделения 25-й армии двигаются на запад, отметил командующий группировкой войск "Запад" Сергей Кузовлев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Штурмовые подразделения 25-й армии двигаются на запад, развивают зону контроля по реке Северский Донец, сообщил командующий группировкой войск "Запад" Сергей Кузовлев в докладе верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину.

Читайте также ВС РФ продвигаются к Запорожью. Путин обсудил ситуацию на линии фронта

"Одновременно штурмовые подразделения 25-й армии развивают наступление в западном направлении. Продвигаются в настоящее время через лесные массивы национального парка "Святые Горы", расширяя таким образом зону контроля по реке Северский Донец", - сказал командующий группировкой.