ВС РФ планируют завершить уничтожение ВСУ у Купянска в январе-феврале

Российскими войсками проводится уничтожение подразделений 14-й механизированной бригады в районе населенных фунтов Подолы и Купянск-Узловой

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские войска проводят уничтожение формирований ВСУ в районе Подолов и Купянска-Узлового, его завершение планируется на январь-февраль. Об этом в докладе верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину сообщил командующий группировкой войск "Запад" Сергей Кузовлев.

"В настоящее время нашими войсками проводится уничтожение подразделений 14-й механизированной бригады в районе населенных фунтов Подолы и Купянск-Узловой. Окончательное завершение оставшейся блокированной части группировки противника планируем завершить в январе-феврале", - сказал командующий группировкой.