ВС РФ осталось до Сум менее 20 км
Редакция сайта ТАСС
13:26
обновлено 13:56
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российским войскам осталось менее 20 км до населенного пункта Сумы Сумской области. Об этом сообщил командующий группировкой "Север" генерал-полковник Евгений Никифоров.
"При этом до областного центра [Сумской области] передовым подразделениям осталось менее 20 км. В Харьковской области полоса безопасности составляет до 15 км в глубину и свыше 130 км по фронту", - сказал он, отвечая на вопрос верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.
