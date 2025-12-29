ВС РФ осталось до Сум менее 20 км

В Харьковской области полоса безопасности составляет до 15 км в глубину и свыше 130 км по фронту, сообщил командующий группировкой "Север" генерал-полковник Никифоров

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российским войскам осталось менее 20 км до населенного пункта Сумы Сумской области. Об этом сообщил командующий группировкой "Север" генерал-полковник Евгений Никифоров.

Читайте также ВС РФ продвигаются к Запорожью. Путин обсудил ситуацию на линии фронта

"При этом до областного центра [Сумской области] передовым подразделениям осталось менее 20 км. В Харьковской области полоса безопасности составляет до 15 км в глубину и свыше 130 км по фронту", - сказал он, отвечая на вопрос верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.

В новость внесены изменения (17:08 мск) - передается с уточнением имени генерал-полковника, верно - Евгений Никифоров.