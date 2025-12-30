Марочко: Киев в декабре в боях у ЛНР потерял почти 17 тыс. военных и наемников

ЛУГАНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины в декабре в боях у Луганской Народной Республики убитыми и ранеными составили почти 17 тыс. военных, включая наемников. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, это на 1,1 тыс. человек больше, чем в ноябре.

"Потери противника в декабре в боях на рубежах ЛНР составили порядка 16,6 тыс. украинских боевиков и наемников, это на 1,1 тыс. больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Следует отметить, что с начала месяца рост санитарных и безвозвратных потерь в вооруженных формированиях Украины идет на регулярной основе", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны России.

Военный эксперт отметил, что наибольшие потери противнику нанесли военные российской группировки войск "Запад", действующие на купянском, боровском, богуславском и краснолиманском направлениях, а также на оккупированном участке в ЛНР.

Марочко добавил, что в декабре силы РФ также уничтожили 9 танков, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", 119 орудий полевой артиллерии, 107 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 305 складов боеприпасов, горючего и материальных средств противника.