Марочко: Киев из-за неподготовленных солдат потерял поселения

Благодаря этому российские войска смогли нарастить скорость продвижения от западных границ ЛНР, отметил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© John Moore/ Getty Images

ЛУГАНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Командование ВСУ в декабре компенсировало нехватку сил низкоквалифицированными кадрами, что повлияло на продвижение российских бойцов в зоне специальной военной операции. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, в декабре Киев потерял контроль над несколькими ключевыми и стратегически важных населенных пунктов.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Украинское командование компенсировало нехватку вооружения и военной техники увеличением численности низкоквалифицированных кадров. Данный факт повлиял на обороноспособность вооруженных формирований Украины и позволил нарастить скорость продвижения наших войск от западных границ ЛНР. ВС РФ освобождены ключевые и стратегически важные населенные пункты, которые позволят подготовить плацдармы для дальнейшего продвижения", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт отметил, что анализ ситуации на линии фронта в декабре говорит о "деградации украинских войск".

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что потери ВСУ в декабре в боях у Луганской Народной Республики убитыми и ранеными составили почти 17 тыс. солдат, включая наемников.