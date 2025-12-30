ВС РФ уничтожили личный состав ВСУ в лесистой местности Сумской области

БЕЛГОРОД, 30 декабря. /ТАСС/. Оператор разведывательного БПЛА "Орлан-30" подразделения беспилотных систем группировки войск "Север" уничтожил несколько групп украинских солдат в лесистой местности поселка Иволжанское Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В районе населенного пункта Иволжанское оператор разведывательного БПЛА "Орлан-30" в ходе ведения воздушной разведки вскрыл передвижение нескольких групп украинских боевиков в лесистой местности. Для их уничтожения были задействованы расчеты ударных FPV-дронов. В результате объективного контроля живая сила ВСУ была уничтожена", - рассказали там.

В министерстве также отметили, что военнослужащие подразделений беспилотных систем "Севера" продолжают активно уничтожать украинские формирования, обеспечивая продвижение российских штурмовых групп вглубь обороны противника по всей линии фронта.