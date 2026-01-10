ТАСС: ВС РФ научили "Бумеранги" сбрасывать противоавтомобильные шипы

Дрон оказался незаменим в качестве военного агитатора для сброса листовок, отметил источник в ОПК

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российские подразделения оснастили оптоволоконные FPV-дроны "Бумеранг" противоавтомобильными шипами для блокировки движения транспорта противника. Об этом сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Наши ребята научились устанавливать на новые оптоволоконные дроны "Бумеранг", созданные московскими инженерами, специальные сбросники, куда размещаются противоавтомобильные шипы, и скидывать их на дороги для блокировки движения транспорта противника. Эти дроны отправляют туда, куда не может добраться техника без риска попасть под огонь. "Бумеранги" же долетают и делают сбросы с водой, сухпайками, аккумуляторными батареями, радиостанциями, боеприпасами и благополучно возвращаются", - отметил источник.

Кроме того, с помощью "Бумерангов" российские бойцы минируют подходы противотанковыми минами ПТМ-1 и осколочными боекомплектами для поражения живой силы противника. А еще дрон оказался незаменим в качестве военного агитатора, который умеет разбрасывать листовки в глубоком вражеском тылу.

По данным собеседника ТАСС, на некоторых фронтовых направлениях FPV-расчеты работают по врагу только "Бумерангами". Дрон буквально ослепляет противника, лишая его средств наблюдения, уничтожает пехоту и военную технику, разбирает блиндажи ВСУ. Российские подразделения используют "Бумеранги" также как эффективное средство ПВО, которое способно перехватывать вражеские беспилотники еще на путях следования к точке поражения. Оснащенный тепловизионной камерой "Бумеранг" способен успешно противодействовать украинской "Бабе-яге" даже ночью. Московский дрон, как правило, выходит победителем в воздушных поединках с украинскими разведывательными беспилотниками самолетного типа.

По словам собеседника агентства, бойцы беспилотных систем также отдают должное качеству камеры FPV-дрона, которая позволяет ему успешно выполнять разведывательные функции. При этом возможности для оперативной аэрофото- и аэровидеосъемки районов местности, объектов можно расширять, если на аппарат подвесить еще и экшн-камеру GoPro.