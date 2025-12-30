Дроны "Рубикона" уничтожили более 15 единиц бронетехники ВСУ под Дружковкой

Среди них танки Т-64БВ, Т-80У, бронетранспортер М113 и САУ М109А6 Paladin

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Расчеты БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожили под Дружковкой более полутора десятков единиц бронетехники ВСУ, в том числе танков. Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав соответствующие кадры.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе выполнения боевой задачи по разведке военных объектов противника в районе н. п. Дружковка в ДНР оператор дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" обнаружил в перелеске скопление замаскированной бронетехники ВСУ. Командованием было принято решение на поражение боевых машин противника расчетами FPV-дронов. В результате слаженной боевой работы операторов "Рубикона" были поражены более полутора десятков единиц бронетехники ВСУ, среди которых - танки Т-64БВ, Т-80У, бронетранспортер М113 и САУ М109А6 Paladin американского производства", - следует из сообщения военного ведомства.

Там добавили, что в ходе разгрома скопления бронетехники противника несколько экипажей пытались увести боевые машины из-под ударов российских дронов. Одной из таких машин оказался танк немецкого производства Leopard 1А5. Все они были настигнуты, обездвижены и поражены серией ударов дронов-камикадзе "Рубикона". Уничтожение бронетехники ВСУ завершили удары кассетными боеприпасами, которые корректировали операторы разведывательных БПЛА центра.