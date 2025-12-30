Белоусов поздравил бойцов с освобождением Богуславки

Министр обороны выразил уверенность, что военнослужащие с честью продолжат выполнять воинский долг, приближая победу

Редакция сайта ТАСС

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 15-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Богуславка в Харьковской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В результате ваших профессиональных и решительных действий" ВСУ понесли существенные потери и не добились своих целей. Показывая пример упорства и стойкости в боях "с неонацистским злом", воинами-гвардейцами был освобожден населенный пункт Богуславка в Харьковской области, говорится в поздравительной телеграмме военнослужащим.

Белоусов поблагодарил командование и личный состав полка за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что военнослужащие с честью продолжат выполнять воинский долг, приближая победу.

29 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину, что российские войска завершили освобождение населенных пунктов Диброва в ДНР и Богуславка в Харьковской области.