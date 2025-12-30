ВС РФ уничтожают военных ВСУ, пытающихся прорваться к Купянску
11:47
обновлено 11:53
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Подразделения беспилотных систем группировки "Запад" уничтожают военных ВСУ, пытающихся прорваться в сторону Купянска. Как сообщили в Минобороны России, уничтожены три пикапа, которые украинские боевики использовали для передвижения штурмовиков.
Также ведомство опубликовало видео уничтожения автомобильной техники и живой силы ВСУ в районе населенного пункта Соболевка на купянском направлении.
"Военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки войск "Запад" уничтожают украинских боевиков, пытающихся прорваться в сторону Купянска. С применением FPV-дронов уничтожено три пикапа, которые украинские боевики использовали для передвижения штурмовиков и пехота ВСУ", - сказали там.