ВС РФ уничтожают военных ВСУ, пытающихся прорваться к Купянску

Уничтожены три пикапа, которые противник использовал для передвижения штурмовиков, отметили в Минобороны России

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Подразделения беспилотных систем группировки "Запад" уничтожают военных ВСУ, пытающихся прорваться в сторону Купянска. Как сообщили в Минобороны России, уничтожены три пикапа, которые украинские боевики использовали для передвижения штурмовиков.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

Также ведомство опубликовало видео уничтожения автомобильной техники и живой силы ВСУ в районе населенного пункта Соболевка на купянском направлении.

"Военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки войск "Запад" уничтожают украинских боевиков, пытающихся прорваться в сторону Купянска. С применением FPV-дронов уничтожено три пикапа, которые украинские боевики использовали для передвижения штурмовиков и пехота ВСУ", - сказали там.