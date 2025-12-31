Российский атомный ледокольный флот встретит Новый год за работой

Основным направлением остается Обь-Енисейский район Карского моря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Все атомные ледоколы Росатома встретят Новый год за работой, сообщает пресс-служба Атомфлота (предприятие Росатома).

"В настоящее время в акватории Северного морского пути (СМП) продолжается активный период ледообразования. Все восемь атомных ледоколов ФГУП "Атомфлот" в новогоднюю ночь будут обеспечивать безопасные ледокольные проводки в Арктике", - говорится в сообщении.

Основным направлением работы атомного ледокольного флота остается Обь-Енисейский район Карского моря. Только экипаж универсального атомного ледокола "Сибирь" встретит новогоднюю ночь в акватории порта Певек. После завершения выгрузки дизель-электрохода "Норильский никель" (ПАО "ГМК "Норильский никель") атомоход обеспечит проводку судна в направлении порта Дудинка.

Новогодняя ночь мало чем будет отличаться от обычной на атомных ледоколах. Особое настроение создаст экипаж: моряки украсят новогодние елки, сделают друг другу подарки, а главный сюрприз останется за судовыми поварами. Праздничное меню традиционно держится под секретом, но капитаны уже знают, чем в Новый год порадуют экипаж. "Наш повар постарается сделать праздничный стол максимально по-домашнему. Основным блюдом станет томленый "цыпленок табака", салат оливье, сельдь под шубой, холодец и бутерброды с красной икрой", - рассказал капитан головного универсального атомного ледокола "Арктика" Василий Губкин, чьи слова приводятся в сообщении.

В настоящее время в акватории Северного морского пути работают четыре атомохода проекта 22220: головной универсальный атомный ледокол "Арктика", серийные универсальные атомные ледоколы "Сибирь", "Урал" и "Якутия". Кроме того, четыре атомохода предыдущих проектов: "Таймыр", "Вайгач", "Ямал" и "50 лет Победы". Основные задачи, которые решают атомные ледоколы: ледокольное обеспечение арктических проектов; ледокольная проводка судов в акватории СМП и в замерзающие порты РФ; оказание комплекса услуг портового флота в порту Сабетта.