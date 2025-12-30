Над регионами России за три часа сбили 27 украинских БПЛА

Над Калужской областью уничтожили 14 беспилотников

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Средства ПВО за три часа сбили 27 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"30 декабря т. г. в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА - над территорией Калужской области, 5 БПЛА - над территорией Республики Крым, 3 БПЛА - над территорией Белгородской области, 3 БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву, и по 1 БПЛА - над территориями Курской и Тульской областей", - говорится в сообщении.