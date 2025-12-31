Снайперы "Центра" сбили коптеры ВСУ на красноармейском направлении

Цели поразили бойцы 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск, уточнили в Минобороны

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Снайперы-разведчики Центральной группировки войск уничтожили тяжелые коптеры противника на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе боевой работы снайперы-разведчики 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" уничтожили тяжелые коптеры формирований ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции, не допустив вражеские беспилотники к позициям российских подразделений", - следует из сообщения военного ведомства.

Там добавили, что российские подразделения действуют малыми группами, в составе которых работают снайперы-корректировщики и наблюдатели за воздушным пространством. Такой подход, по данным Минобороны, повышает эффективность борьбы с БПЛА ВСУ, обеспечивая безопасность военнослужащих группировки.