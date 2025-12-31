Группировка "Восток" за сутки уничтожила 6 станций Starlink и 4 пункта БПЛА ВСУ
Редакция сайта ТАСС
02:00
МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили 6 станций связи Starlink и 4 пункта управления беспилотниками ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.
"В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, <…> 6 станций спутниковой связи Starlink, 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 4 пункта управления беспилотной авиацией", - сказал он.