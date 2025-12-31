Бойцы РФ научились уничтожать тяжелые беспилотники ВСУ без потерь своих дронов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Бойцы РФ научились выводить из строя тяжелые беспилотники ВСУ типа "Баба-яга" без потерь собственных дронов-перехватчиков, запутывая его винты тросом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Тяжелые беспилотники типа "Баба-яга" летают по спутниковой связи Starlink и не подвержены воздействию радиоэлектронной борьбы. Посты воздушного наблюдения выявляют гексакоптеры и передают их координаты операторам дронов. Те выводят аппараты на перехват чужого беспилотника с веревкой, на которой подвешен груз. Оператор заводит дрон чуть выше цели. При этом один из винтов "Бабы-яги" цепляет трос, его заклинивает, в результате чего летательный аппарат противника теряет устойчивость и падает на землю", - рассказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что такой способ позволяет уничтожать тяжелые беспилотники ВСУ без потерь собственных дронов.

В Минобороны РФ отметили, что противник применяет многофункциональные тяжелые беспилотные летательные аппараты для нанесения потерь нашим военнослужащим, ведущих наступление. Расчеты войск беспилотных систем мотострелкового полка из состава группировки войск "Днепр" уверенно уничтожают тяжелые беспилотники типа "Баба-яга" ВСУ на ореховском направлении.