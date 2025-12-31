ВСУ потеряли 36 укрытий за сутки в зоне ответственности Южной группировки войск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Войска беспилотных систем в составе группировки войск "Южная" уничтожили за минувшие сутки в том числе 36 блиндажей и укрытий ВСУ, антенны связи, роботизированные платформы, пункты управления БПЛА и средства беспилотной авиации противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожено 5 антенн связи, 7 наземных робототехнических комплексов, 36 блиндажей и укрытий ВСУ, 6 пунктов управления и 5 антенн БПЛА. Сбито шесть беспилотников противника, в том числе октокоптер R-18", - сказал он.