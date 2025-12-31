Бойцы "Востока" за сутки уничтожили 10 подразделений беспилотных систем ВСУ

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск за минувшие сутки уничтожили 10 подразделений БПЛА, 6 станций Starlink, 10 БПЛА самолетного типа и 4 пункта управления беспилотниками. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял в том числе 10 подразделений беспилотных систем, <…> 6 станций спутниковой связи Starlink, 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 4 пункта управления беспилотной авиацией", - сказал офицер.