Бойцы "Севера" поздравили ветеранов с зимними праздниками в Белгородской области

Военнослужащие вручили ветеранам благодарственные письма, памятные подарки и новогодние наборы

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Северной группировки войск по традиции поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Новым годом и Рождеством в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" посетили и поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством ветерана Великой Отечественной войны Куценко Николая Дмитриевича, а также заслуженного ветерана труда (работника тыла) Статинову Раису Ивановну, проживающих на приграничных территориях. Эта добрая традиция является важной частью воинской службы, напоминая о преемственности поколений и подвигах предшественников", - говорится в сообщении.

От имени командования группировки военнослужащие вручили ветеранам благодарственные письма, памятные подарки и новогодние наборы, выразив искреннюю признательность за их мужество, стойкость и огромный вклад в защиту Отечества. В ведомстве подчеркнули, что подобные встречи способствуют сохранению исторической памяти, укреплению связи между поколениями и воспитанию патриотизма у личного состава.