Герасимов проинспектировал группировку войск "Север"

Как уточнили в Минобороны, начальник Генерального штаба ВС РФ заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке в зоне ответственности

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Север", заслушал доклады командующего. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север", - сказали в военном ведомстве.

Как уточнили в МО РФ, "в ходе работы на пункте управления начальник Генерального штаба ВС заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке в зоне ответственности, а также командиров соединений и других должностных лиц о результатах боевой работы".