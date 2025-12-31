Герасимов отметил успехи группировки "Север" в создании полосы безопасности

На пункте управления генерал армии вручил государственные награды военнослужащим группировки, отличившимся при выполнении боевых задач

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Север" и отметил ее успехи в создании полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подводя итоги, начальник Генерального штаба отметил успехи группировки войск "Север" в создании полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей Украины", - сказали в военном ведомстве.

Кроме того, на пункте управления генерал армии вручил военнослужащим группировки войск "Север", отличившимся при выполнении боевых задач, государственные награды. Поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в бою, а также поздравил всех с наступающим Новым годом.

"Уважаемые товарищи, я поздравляю вас с награждением государственными наградами, вы их получили за отвагу и мужество. Уверен, что вы и дальше будете так же инициативно, грамотно, мужественно действовать, выполнять задачи. Желаю вам дальнейших успехов в ходе выполнения боевых задач. И поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю крепкого здоровья, успехов вам и вашим родным и близким, всего самого доброго", - отметил он.